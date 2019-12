Ashley Graham hat 23kg zugenommen

Ashley Graham (31) steht kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes. Das erfolgreichste Plus-Size-Model der Welt verriet ihren fast 10 Millionen Followern auf Instagram nun, wie viel Gewicht sie durch die Schwangerschaft bisher zugenommen hat. Und das ist nicht gerade wenig.

Viele Frauen hadern in der Schwangerschaft mit ihrem Gewicht. Denn nach neun Monaten mit einem kleinen Menschen im Bauch bringen die Schwangeren durchschnittlich zwischen 10 bis 20 Kilo mehr auf die Waage. Bei Ashley Graham sind es sogar noch mehr. Die kurvenreiche Schönheit wiegt nach eigener Ansage aktuell 23 Kilo mehr als zu Beginn der Schwangerschaft.

„Ich habe mich noch nie besser gefühlt“

Trotz dieser überdurchschnittlich hohen Gewichtszunahme fühlt sich das Plus-Size-Model weiterhin pudelwohl in ihrer Haut. Auf Instagram schrieb sie: „Durch die Schwangerschaft habe ich bis jetzt circa 23 Kilo zugenommen. Und das Beste daran ist, dass es mir komplett egal ist. Ich habe mich noch nie besser gefühlt. Vor allem bin ich sehr dankbar dafür, dass mein Körper und mein Sohn es mir weiterhin erlauben, mich sehr flexibel und mobil zu bewegen. Ich kann weiterhin Fitness, Yoga, Akupunktur und Lymph-Massagen machen – ich habe für mich herausgefunden, wie ich mit der Schwangerschaft am besten umgehen und wie ich mich dabei am wohlsten fühle.“

Quelle: instagram.com

Fleißig in der Schwangerschaft

Man glaubt ihr diese Worte gerne, denn Ashley Graham ließ sich in den letzten Monaten in ihrem Fleiß und Ehrgeiz keineswegs von der steigenden Kilozahl und der Hormon-Achterbahn einschränken.

Fleißig eilte sie weiterhin zu Fotoshootings wie zum Beispiel für das aktuelle Cover der amerikanischen „Vogue“, trat in etlichen Talk-Shows auf und präsentierte wie gehabt jede Woche eine neue Episode ihres Podcasts „Pretty Big Deal“. Eine Serie, in der sie wöchentlich mit einem anderen Model, Mode-Designer, Fotografen oder Influencer über die wichtigen Dinge des Lebens spricht.

Quelle: instagram.com

Wann die 31-Jährige ihren Sohn endlich in der Welt begrüßen kann, verriet sie leider noch nicht. Angesichts ihrer großen Kugel kann es aber nicht mehr lange hin sein. Für uns steht dafür schon seit Monaten fest, dass das Supermodel zu den schönsten schwangeren Promi-Damen 2019 gehört.