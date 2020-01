Barbara Meier: Das sind also ihre Flitterwochen-Pläne

View this post on Instagram

?The most magical moments of my year or even of my life? 2019 war ein so wundervolles Jahr für mich! Ich durfte in meinem Job so tolle Projekte umsetzen und planen und mit wundervollen Firmen arbeiten. Aber mein großes Highlight war natürlich, der Moment, in dem ich „Ja!“ zur Liebe meines Lebens sagen konnte. ?? Ich träume immer noch von diesen schönen Tagen. Deswegen zum Jahresende auch für Euch noch ein kurzes Video unserer Hochzeit (mit meinem Kleid in der Hauptrolle ?) das ich bis jetzt noch nicht gepostet hatte ?? Wünsche Euch allen einen guten Rutsch und einen wundervollen Start in ein grandioses neues Jahr! ? #wedding #isaidyes #bestyearofmylife #weddingdress #magicmoments #bride #galialahav #loveofmylife