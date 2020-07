Barbara Meier hat jetzt Kurven und liebt es

Barbara Meier liebt ihre Rundungen mit Babybauch. Die Ex-GNTM-Siegerin und ihr Ehemann Klemens Hallmann können es kaum erwarten, ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs endlich in den Arm nehmen zu können.

Nun ist auch raus, dass es ein kleines Mädchen wird. Und der Bauch der 33-jährigen Schönheit wächst und wächst immer weiter. Doch das stört die Laufsteg-Expertin überhaupt nicht! Wie sie jetzt im Podcast „Elterngespräch“ verriet, fühlt sie sich mit ihren Rundungen so wohl wie noch nie!

Quelle: instagram.com

Barbara Meier dazu: „Jetzt geht es mir tatsächlich unglaublich gut. Ich habe das Gefühl, ich bin mit einem Körper so sehr im Reinen, wie ich das seit Beginn meiner beruflichen Karriere nicht [mehr] war.“ Zwar sei sie noch nie so schwer gewesen, aber das sei ihr auch total egal: „Ich habe es zum ersten Mal geschafft, dass ich meinen Körper so wertfrei beobachte. Ich sage mir, das Gewicht ist halt so, aber ich beurteile es nicht.“

Quelle: instagram.com

Über ihren Klemens

Auf die Frage, wie sie ihre Liebes-Geschichte mit ihrem Liebsten beschreiben würde, antwortete sie kürzlich gegenüber dem Magazin „Gala“: „Ich wusste sehr schnell, dass Klemens der Mann für mich ist. Selbst als wir noch gar nicht fest zusammen waren, sondern uns nur gedatet haben. Und das ganz harmlos. Wir haben uns nicht kennengelernt und sind gleich miteinander nach Hause gegangen. Wir haben uns viel Zeit gelassen. Irgendwann saß ich dann im Flieger und hatte so ein Bild vor Augen, wie Klemens am Altar steht und ich auf ihn zugehe. Da wusste ich es. Unsere Beziehung ist speziell.“