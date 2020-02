Barbara Meier: So reagieren ihre Fans auf die Baby-News

Barbara Meier freut sich über die Reaktionen ihrer Fans zu den Baby-News. Die 33-Jährige erwartet mit ihrem Ehemann Klemens Hallmann ihr erstes gemeinsames Kind und die beiden platzen ganz offensichtlich vor Stolz.

Am Valentinstag postete das Model ein Foto von sich und seinem Mann auf Instagram. Darauf sind die beiden ganz à la ‚Mr. & Mrs. Smith’ (der Action-Komödie mit Angelina Jolie und Brad Pitt) zu sehen. Das Foto ist dabei ganz dem entsprechenden Filmplakat nach imitiert.

„Da freuen wir uns gleich ein bisschen mehr“

Nur dass die beiden anstatt einer Waffe mit Babyfläschen und Teddybär ausstaffiert sind. Das Kind soll im Sommer auf die Welt kommen. Der Ansturm der Fans auf das Foto war anscheinend enorm, denn die schöne Rothaarige zeigte sich in ihrer Instagram-Story völlig überwältigt von der Flut an Glückwünschen: „Es ist wirklich so schön, zu sehen, wie viele Menschen sich mit uns freuen und vor allem, wie viele Menschen, die uns ja gar nicht persönlich kennen, irgendwie so begeistert sind und sich so mit uns freuen. Das ist wirklich sehr, sehr schön.“

Barbara, die 2007 bei ‚Germany’s Next Topmodel’ als Gewinnerin hervorging und damit 16.000 Mitbewerberinnen schlug, bedankte sich strahlend bei ihren Fans: „Wir sind sehr glücklich, dass ihr euch alle so mit uns freut und da freuen wir uns gleich noch ein bisschen mehr.“ Barbara machte im Sommer 2016 ihre Beziehung mit dem österreichischen Unternehmer Klemens Hallmann öffentlich, 2018 hielt der 44-Jährige in Cannes um ihre Hand an.

Hochzeit in Venedig

Im Juni letzten Jahres erfüllten sich die beiden einen Traum und heirateten im Kreis von 300 Gästen in Venedig. „Es war wie im Märchen“, schwärmte Barbara damals gegenüber ‚Gala‘. Mit dem ersten Kind gehen die beiden nun gemeinsam den nächsten Schritt in ihrer Beziehung.