Bauer Josef & Narumol: So feiern sie Weihnachten

Bauer Josef und Narumol verraten ihre Weihnachtspläne. Der 58-Jährige und seine Frau sorgten zuletzt immer wieder für dramatische Schlagzeilen. Grund dafür war der Gesundheitszustand der beiden.

Doch nun melden sie sich mit einigen freudigen Nachrichten zurück. Besonders er ist überglücklich. „Ich gehe mit Jorafina in die Kindermette in Pittenhart, Josef besucht später die Christmette.“

„Ich hatte mir schreckliche Sorgen gemacht“

Und weiter: „Es gibt Lammkeulenbraten. Was mich sehr freut: Jenny und ihr Freund Michael sind an Heiligabend und Silvester bei uns. Wir machen es uns gemütlich“, erklärte Narumol jetzt gegenüber ‚Das Neue Blatt‘.

Obwohl ja bekanntlich erst am Heiligabend die Bescherung kommt, hat der ‚Bauer sucht Frau’-Teilnehmer schon jetzt das schönste Geschenk von seiner Familie bekommen:

„Jenny hat nun fest vor, meinen Hof zu übernehmen. Ich hatte mir schreckliche Sorgen gemacht, was meine Nachfolge betrifft. Der Hof und die Tiere sind seit Jahrzehnten in Familienhand – ich hatte Angst, alles zu verlieren. Ich hab’ ja schon als kleiner Junge hier gearbeitet. Die Tiere, die Ländereien, die Höfe – all das ist mein Leben.“

Weiter erklärt er: „Vielleicht möchte auch Jorafina irgendwann einsteigen. Jetzt baue ich den Mädels einen neuen Stall, damit sie weniger harte, körperliche Arbeit verrichten müssen.“

Außerdem haben die TV-Stars einen weiteren Grund zur Freude. „“Jenny hat gerade ihren Führerschein bestanden. Josef geht mit ihr ein kleines Auto kaufen. Wir sind alle happy!“, ergänzt Narumol.