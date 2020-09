14.09.2020 20:27 Uhr

Beatrice Egli geht mit Ed Sheeran duschen

Beatrice Egli hat bisher noch nicht den richtigen Mann gefunden. Dennoch steht sie darauf, mit Ed Sheeran zu duschen.

Obwohl Beatrice Egli (32) derzeit noch Single ist, muss die Schlagersängerin nicht alleine duschen gehen. Am liebsten lässt sie sich dabei von Ed Sheeran begleiten, wie sie jetzt verraten hat. In der Schweizer Talkshow „Gredig direkt“ erklärte sie nämlich, dass sie im Badezimmer am liebsten Ed Sheerans „Shape of You“ performt.

Beatrice Egli findet es sexy

„Das klingt ganz schön sexy, wenn ich es unter der Dusche singe“, behauptete die Blondine. Dass Beatrice singen kann, steht aber außer Frage. Nicht umsonst gehört die 32-Jährige derzeit zu den angesagtesten Schlagersängern Deutschlands. Während es beruflich also wie am Schnürchen läuft, sucht die Beauty privat noch nach der großen Liebe.

Darum ist sie noch Single

2019 ging Beatrices letzte Beziehung in die Brüche. Zuvor war sie mehrere Jahre mit ihrem Freund Reto zusammen. Die Suche nach Mr.Right wurde in den letzten Monaten vor allem auch durch Corona erschwert, sie zuletzt im Interview mit der „dpa“ verraten hat: „Durch Corona war es für viele Menschen nicht einfach, jemand kennenzulernen, insofern kann ich da nichts Neues berichten.“

Beatrice Egli ist auch ohne Mann glücklich

Dennoch scheint Egli auch ohne Mann gut klarzukommen, denn weiter erklärte sie: „Ich bin glücklich so. Alles hat seine Zeit. Ich bin verliebt in das Leben.“

Ihrem Traummann stellt sich die Schlagersängerin folgendermaßen vor: „Was ich mir wünsche, ist jemand, mit dem man Erlebnisse in guten und in schweren Zeiten durchsteht und daran wächst. Das macht das Leben nicht zur Traumwelt, aber es kommt darauf an, das reale Leben gut zu meistern.“

Auftritt bei „MasterChef Celebrity“

Bei den wohlwollenden Kommentaren, die Beatrice auf Instagram kassiert, wird es aber wohl nur noch eine Frage der Zeit sein, ehe die Künstlerin den passenden Mann findet. Zuletzt kündigte die Musikern ihren Auftritt bei „MasterChef Celebrity“ am 14. Septembers um 20.15 auf Sky One an. „Freue mich dich zu sehen“, schrieb zum Beispiel ein Follower.