Beatrice Egli putzt privat in Lack und Leder

Beatrice Egli schmeißt sich zum Putzen in Schale. Während die meisten Menschen im Home Office und in der immer noch andauernden Isolation eher auf die gemütliche Jogginghose setzen, denkt sich die sympathische Schweizerin: Jetzt erst recht!

Sie denkt gar nicht daran, sich gehen zu lassen und putzt sich sogar für einfache Hausarbeiten fein heraus. Auf Instagram teilte die 31-Jährige nun einige Bilder von sich selbst beim Hausputz.

Quelle: instagram.com

Frühjahrsputz im Domina-Look

Dabei fällt auf: Die „Deutschland sucht den Superstar“-Siegerin von 2013 ist sich auch im Party-Outfit nicht zu fein zum Anpacken.

Erst vor wenigen Tagen postete sie Fotos von sich in High Heels beim Wäsche waschen und danach einige Schnappschüsse und ein Video in einem Lack- und Leder-Overall, in dem sie fleißig Staub saugte.

Quelle: instagram.com

Nun reihte sich ein weiteres dieser lustigen Fotos in die Serie ein und darauf putzt die Schlagersängerin sogar eine Toilette im Party-Kleid. Das blau-weiße Kleidungsstück hat sogar Leuchteffekte und Beatrice scherzt unter dem Bild:

„Ich habe mein Samstagsabend-Party-Outfit schon mal an. Perfekt, um den letzten Frühjahrsputz-Punkt von meiner Liste zu streichen: Badezimmer putzen. Macht fast genauso glücklich wie ’ne gute Party, oder?“ (Bang)