Beck: Das sagt er zu den Scientology-Gerüchten

Beck räumt mit dem Mythos auf, dass er Scientology angehört. Der US-Sänger nutzt ein Interview mit der Zeitung ‚Sydney Morning Herald‘, um klarzustellen: Er ist kein Mitglied der kontrovers diskutierten religiösen Bewegung.

„Es herrscht der Irrglaube, dass ich Scientology angehöre. Das ist nicht wahr. Ich habe keine Verbindung oder Beziehung dazu“, erklärt er.

Quelle: instagram.com

Seine Familie ist betroffen

„Mein Vater ist seit langem Mitglied von Scientology, aber ich habe mich im Großen und Ganzen mein Leben lang einfach auf meine Musik und Arbeit konzentriert und stets mein eigenes Ding gemacht.“

Und dabei werde es auch bleiben, so Beck, denn er lerne jeden Tag dazu, einfach nur, indem er von inspirierender Musik umgeben sei. „Wenn du einen Song im Radio hörst, einfach etwas wie ‚Under Pressure‘, es ist so ein ausgefeiltes Werk… Als Songwriter denkst du dir ‚Wie haben sie all diese Dinge so nahtlos zusammengebracht und wie kann es so einprägsam und bedeutsam sein?'“, schwärmt der 49-Jährige.

„Es gibt tausende Songs, die so gut sind… Ich bin immer noch extrem demütig angesichts allem, was ich noch lernen muss.“