12.10.2020 21:11 Uhr

Bella Hadid lässt die Hüllen fallen

Auf Instagram setzt Bella Hadid ihre heißen Kurven regelmäßig in Szene. Gerade hat das Model mal wieder die Hüllen fallen lassen und freizügige Bilder gepostet.

Bella Hadids (24) Follower können sich an dem Body der Beauty gar nicht mehr sattsehen. Auf Instagram hat die Granate gerade mal wieder heißen Nachschub geliefert und mehrere Fotos gepostet, auf denen sie im hippen Bikini vor der Kamera posierte. Während Bella an Stoff gespart hat, baumelten an ihren Handgelenken zahlreiche Armreife.

Bella ist wohl noch zu haben

„Was für eine Grazie“, kommentierte ein Follower. „Du und deine Schwester sind die schönsten Frauen der Welt“, schrieb ein anderer und bezog sich dabei auf Bellas Schwester Gigi Hadid (25), die ebenfalls zu den erfolgreichsten Models des Planeten gehört. Während Gigi Hadid und ihr Zayn Malik zuletzt zum ersten Mal Eltern wurden, hat Bella derzeit keinen offiziellen Partner an ihrer Seite.

Darum haben sie und The Weeknd sich getrennt

Zuvor führte die 24-Jährige längere Zeit eine On-off-Beziehung mit Rapper The Weeknd. Nachdem die beiden 2015 erstmals zueinander fanden, folgte nach mehreren Trennungen im Jahr 2019 das wohl endgültige Liebes-Aus. US-amerikanischen Berichten zufolge sollten die beiden nicht genug Zeit füreinander gehabt haben.

Mehr zum Thema:

Bella in Rihannas Unterwäsche

Bei Bellas heißem Body wird aber es wohl nur eine Frage der Zeit sein, ehe sich der nächste Glückliche die Beauty angelt. Zuletzt postete Bella Hadid mehrere Bilder in extrem heißer Unterwäsche. Die Fotos entstanden während eines Shootings für Rihannas Lingerie-Label „Savage X Fenty“.

Galerie

Anzügliche Angebote

Kein Wunder, dass die Beauty für die Posts zahlreiche anzügliche Angebote kassierte. „Verboten heiß“, lautete beispielsweise ein Kommentar. „Die Königin“, äußerte sich ein anderer Anhänger.