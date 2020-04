Bella Thorne zeigt ihre „Chanel“-Sammlung

Mit der Schauspielerei dürfte Bella Thorne wohl schon einen Haufen Kohle verdient haben. Darauf deutet zumindest die ‚Chanel‘-Sammlung hin, die sie ihren Instagram-Followern gerade stolz präsentiert hat.

Am 1. April postete die ‚Midnight Sun‘-Darstellerin ein Video, das sie wohl in den USA bei sich zuhause, in der Quarantäne aufgenommen hat. Die Tatsache, dass Thorne auf dem Clip so tut als würde sie singen und dazu wild vor der Kamera rumtanzt, wird beim Anblick der edlen Stücke in Hintergrund fast schon zur Nebensache.

Das sagen die Nutzer

In den Regalen befinden sich nämlich neben einer riesigen Halskette des Luxus-Labels mehrere Taschen sowie eine wohl definitiv künstliche XXL-Torte, auf der das Logo der Designer-Marke ebenfalls prangert.

Auch das Outfit der 22-Jährigen lässt keinen Zweifel daran, dass ‚Chanel‘ ihre absolute Lieblingsmarke ist. „Sind das alles echte Sachen?“, kommentierte ein Nutzer den Post. Eine berechtigte Frage aber man will Throne ja nicht vorwerfen, dass sie im letzten Türkei-Urlaub shoppen war.

„Du siehst echt heiß aus“, kommentierte ein anderer Fan. Bellas Tanz-Künste scheinen jedenfalls gut anzukommen.