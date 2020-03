Ben Affleck: Adam Driver machte ihn zum Held

Schauspieler Ben Affleck ist Adam Driver sehr dankbar dafür, dass er die Geburtstagsparty seines Sohns rettete. Im Moment der Not half der „Star Wars“-Schauspieler seinem Co-Star aus.

In der ‚Jimmy Kimmel Live!‘-Show erzählte Ben Affleck am Dienstagabend, wie wichtig es ihm war pünktlich zum Geburtstag seines Sohnes Samuel da zu sein. Ben sei trotz Dreharbeiten zum Film „The Last Duel“ in Frankreich, rechtzeitig zur Feier in Los Angeles gelandet: „Wir hatten Geschenke vorbereitet und alles sollte verschickt werden, und ich wollte es abholen und damit zu seiner Überraschungsparty gehen.“

Quelle: instagram.com

Adam hatte die zündende Idee

Leider liefen die Dinge aber nicht wie geplant – Als Ben in Los Angeles ankam, musste er feststellen, dass die Geschenke nicht geliefert worden waren: „Das hieß also, ich musste zur Feier meines Sohnes ohne ein Geschenk für ihn auftauchen. Und da bekam ich so ein sinkendes, furchtbares Gefühl.”

Glücklicherweise bekam Adam Driver (36) von dem Unglück mit und überlegte sich ein cleveres Geschenk für Bens Sohn, der ein großer ‚Star Wars‘-Fan ist. Adam verkörperte in den letzten drei Filmen den Antagonisten Kylo Ren und nutzte dies, um dem Achtjährigen eine Freude zu machen: Er schickte Geschenke und eine Kylo Ren-Autogrammkarte und fügte ein Video hinzu, indem er als die ‚Star Wars‘-Figur auftrat.

Quelle: instagram.com

Ben ist jetzt der Held

Der dreifache Vater erzählte gerührt von dem Moment, als er seinem kleinen Sohn die Geschenke übergab: „Er öffnete die Geschenke und ich habe ihm das Video vorgespielt und es war ein unglaublich bewegender und gewaltiger Moment. Adam machte in den Augen meines Kindes einen Helden aus mir und das werde ich nie, niemals vergessen.“