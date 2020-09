05.09.2020 20:22 Uhr

Beyoncé spendet an ihrem Geburtstag eine Million Dollar

Beyoncé spendet an ihrem Geburtstag eine Million Dollar. Anstatt sich selbst zu beschenken, macht sie lieber anderen eine große Freude.

Die „Black Is King“-Interpretin feierte am Freitag (4. September) ihren 39. Jahrestag. Anscheinend ist die Sängerin wunschlos glücklich, denn sie beschenkt an ihrem Ehrentag eine Organisation.

Sie spendet

Statt sich selbst etwas Luxuriöses zu gönnen, machte Beyoncé stattdessen eine Million Dollar (umgerechnet circa 844.000 Euro) für die National Association for the Advancement of Coloured People (NAACP) locker.

Die Organisation wird mit dem Geld Geschäfte unterstützen, die von People of Color geführt werden. Die Spende nahm Beyoncé durch ihre Charity-Initiative BeyGOOD vor.

„Wir sind stolz“

In einem Statement auf der Webseite stand zu lesen: „Wir sind stolz, verkünden zu können, dass wir eine Million Dollar in zusätzlichen Spenden von Beyoncé erhalten haben, um kleinen Geschäften mit schwarzen Inhabern zu helfen. Die zweite Runde der Förderungen beginnt diesen Monat mit unserem Partner NAACP.“

Sie hat schon immer viel gespendet

Auch die NAACP veröffentlichte ein Statement, in dem die Organisation bekannt gab, „stolz“ darauf zu sein, mit der megaerfolgreichen Sängerin zusammen zu arbeiten.

Bereits in der Vergangenheit hatten Queen Bey und ihr Ehemann Jay-Z verschiedene Aktionen und Spenden organisiert, um die afro-amerikanische Bevölkerung der USA zu unterstützen.

