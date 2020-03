Bianca Claßen postet erstes Bild von Baby Nr. 2

Bibis zweites Kind ist da! Vor kurzem rätselten die Medien noch, wann es mit der Geburt von Bibis Tochter soweit sei – schließlich war die 27-Jährige schon in der 39. Schwangerschaftswoche.

Jetzt meldete sich Bianca „Bibi“ Claßen auf Instagram zu Wort und erzählte, dass die Kleine mit dem Namen Emily bereits am Freitag Morgen zur Welt gekommen war: „Wir sind überglücklich und total überwältigt.“ (wir berichteten).

Quelle: instagram.com

Sie sind überglücklich

Und weiter: „Wir sind so unendlich dankbar, uns zu haben. Es gibt gerade keine Worte, die meine Gefühle beschreiben können“, schwärmte die YouTuberin.

Es sei „das Größte“ für sie, einfach nur mit in ihrem Mann und ihren beiden Kindern auf dem Sofa zu liegen und zu kuscheln. Die gebürtige Kölnerin gab zu, dass die Geburt in Zeiten der Corona-Krise nicht einfach gewesen sei: „Auch wenn uns durch die momentane Situation einige Steine in den Weg gelegt wurden, sind wir an unserem Ziel angekommen.“

Sie rief ihre Fans dazu auf, an ihre Mitmenschen zu denken und die momentane Krise ernst zu nehmen: „Ich kann euch nur ans Herz legen – bitte bleibt so viel, wie es euch möglich ist, zu Hause und vermeidet unnötige Kontakte. Lasst uns Rücksicht nehmen auf unsere Mitmenschen – so wie wir auch rücksichtsvoll behandelt werden möchten.“

Kein Wunder, dass die kleine Familie da momentan ganz besonders aufeinander Acht geben möchte. Ehemann Julienco verriet in seinem aktuellsten Instagram-Post vor ein paar Wochen, wie sehr er sich auf den Zuwachs freute: „Es dauert wirklich nicht mehr lange, dann sind wir zu viert. Ich kann es kaum abwarten.”