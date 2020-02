Bonnie isst ganz schön strange

Auf Instagram bietet Bonnie Strange ihren Followern umfangreiche Einblicke in ihr Privatleben. Während sich andere Promis genau überlegen was sie auf der Plattform posten und damit in die Öffentlichkeit tragen, scheint es der Moderatorin egal zu sein was die Nutzer von ihr denken.

Aus diesem Grund klärte die 33-Jährige ihre Anhänger gerade auch über ihre Tischmanieren auf. Derzeit befindet sich die Blondine in Kapstadt um bei diversen Foto-Shootings vor der Kamera zu stehen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Bonnie Strange (@bonniestrange) am Feb 20, 2020 um 10:19 PST

Humor kommt gut an

Nach getaner Arbeit gönnte sich Bonnie einen Wrap, den sie mit offenem Mund kaute, wie auf dem Insta-Video zu sehen ist. Lady-Like ist jedenfalls anders aber die ehemalige ‚taff‘-Moderatorin nimmt sich selbst ja ohnehin nicht so wirklich ernst.

Der Humor des russischstämmigen Models kommt bei den Nutzern hingegen gut an. So kommentiere beispielsweise einer: „Du bist so cool, ich feier dich“.

Dennoch bleibt zu hoffen, dass sich sie ihrer Tochter Goldie Venus (1 Jahr) nicht die Tischmanieren ihrer Mutter abguckt.