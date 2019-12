Bonnie Strange macht mit Klein-Goldie Party-Urlaub auf Bali

Aktuell lässt es sich Bonnie Strange (33) gemeinsam mit einer Freundin und ihrer Tochter Goldie Venus (1) so richtig gut gehen. Zu einem richtigen Urlaub gehört natürlich auch der ein oder andere Tropfen Alkohol. Das dachte sich wohl auch die Influencerin.

Auf einem Instagram-Post schlürfte sie aus einer Kokosnuss nun nämlich nicht das erfrischende Wasser der Nuss, sondern Tequila. „Ups . Jetzt habe ich eben das Kokosnuss versehentlich ausgeschüttelt, und sie stattdessen mit Tequila befüllt.“ Anstatt dass die Blondine den ursprünglichen Inhalt einfach getrunken hat, verschwendete sie diesen also lieber, um den Behälter direkt mit Alkohol zu füllen.

Dass das Model bei so viel Drinks ab und an mal betrunken auf der Insel herumirrt, ist wohl die einzig logische Konsequenz ihrer Sauf-Eskapaden. Auf einer Insta-Story, die sie mittlerweile wieder gelöscht hat, lallte die Schönheit sichtbar angeheitert in die Kamera und freute sich darüber, wie ihr Oberteil derart verrutschte, sodass man das ein oder andere Stück ihrer Brust erkennen konnte.

Doch Bonnie Strange ist nicht nur Influencerin und Model, sondern auch Mutter einer kleinen Tochter. Goldie Venus durfte ebenfalls mit in den Urlaub fliegen. Ob die 33-Jährige auch einen Babysitter mit an Bord hat oder wo das Kind während der ganzen Partys abbleibt, hat sie aber noch nicht verraten.