Montag, 27. Juli 2020 21:13 Uhr

Bonnie Strange: Tochter trägt schon rote Lackstiefel

Goldie Venus scheint sich bei ihrer Mutter Bonnie Strange in Sachen Mode schon so einiges abgeguckt zu haben. In ihrer Insta-Story hat das Model kürzlich gezeigt, wie die Zweijährige im pinken Kleid und in den Schuhen der Blondine unterwegs war.

Bonnie und ihre Tochter wohnen auf Ibiza, von wo aus sie die Story gepostet hat. Zudem hat die 34-Jährige gezeigt, wie die Kleine versucht hat, sich ihre roten Overknees aus rotem Lackleder überzuziehen.

Quelle: instagram.com

Trennung vor der Geburt

Goldie Venus scheint sich also wohl schon bestens mit Fashion auszukennen. Vielleicht wird das Mädchen irgendwann ja mal in die Fußstapfen ihrer Mutter treten und ebenfalls als Model vor der Kamera posieren.

Mit dem Vater des Kindes ist die Moderatorin aber nicht mehr zusammen. Bonnie und Musiker Leebo Freeman haben sich bereits vor der Geburt des Babys getrennt. Der Künstler soll die Beauty nämlich während der Schwangerschaft betrogen haben. Mittlerweile ist Bonnie mit dem Sänger Perttu liiert.