Brian Austin Green: Neue Details zur Trennung von Megan Fox

Brian Austin Green hat neue Details zum Liebes-Aus mit Megan Fox preisgegeben. Der „Beverly Hils, 90210“-Darsteller hatte die Spekulationen, dass sich das einstige Traumpaar getrennt hat zuletzt bestätigt.

Die beiden sind seit 2010 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder (Noah, Bodhi, und Journey). Kein Wunder, dass die Trennung mit viel Schmerz verbunden war. Auf seinem „…with Brian Austin Green“-Podcast hat der 46-Jährige verraten, dass ihn seine Frau mit der Entscheidung sich zu trennen überrumpelt habe.

Er respektiert ihren Entschluss

Über die Jahre hätten sich die beiden auseinandergelebt. „Sie meinte ‚Weißt du, als ich alleine auf dem Land gearbeitet habe, ist mir klar geworden, dass ich mich während dieser Erfahrung mehr wie ich selbst fühlte und mich selbst besser mochte. Ich denke, dass ich das vielleicht ausprobieren sollte'“, so Brian.

Daraufhin sei er erst einmal „geschockt“ und „aufgebracht“ gewesen. „Aber ich kann nicht wütend auf sie sein und das war ich auch nicht, denn… Sie hat nicht darum gebeten, sich so zu fühlen. Es war keine Entscheidung, die sie getroffen hat“, hat er seine Ex in Schutz genommen.

Sie werden sich immer lieben

„Das waren ihre aufrichtigen Gefühle.“ Die beiden wollen aber weiterhin befreundet bleiben und sich gemeinsam um die Kinder kümmern. „Wir hatten eine großartige Beziehung. Ich werde sie immer lieben. Und ich weiß, dass sie mich immer lieben wird und dass das, was wir als Familie aufgebaut haben, etwas Besonderes ist“, stellte Brian bereits letzte Woche klar. (Bang/KT)