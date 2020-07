Donnerstag, 23. Juli 2020 10:06 Uhr

Brie Bella: „Will das Baby herausdrücken und es dann im Arm halten“

Brie Bella wird demnächst ihr zweites Kind zur Welt bringen. Die ehemalige Wrestlerin hat schon eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wie die Geburt ablaufen soll.

Mit ihrem Ehemann hat Bella bereits eine gemeinsame Tochter namens Birdie, die per Kaiserschnitt zur Welt kam. In ihrem „The Bellas Podcast“ erzählte die 37-Jährige nun, dass sie ihr zweites Baby unbedingt auf natürlichem Wege zur Welt bringen möchte: „Birdie kam durch einen Notkaiserschnitt auf die Welt, also war ich echt enttäuscht.“

Quelle: instagram.com

Gesundheit ist das Wichtigste

Weiter berichtete sie: „Ich kam darüber hinweg, denn ich schaute mir das Ganze an: Mein Baby lebt und ist gesund. Mehr kann man nicht verlangen. Aber ich versuche, mir bei dieser Schwangerschaft keinen Druck zu machen, denn es ist meine letzte Chance. Ich will nur zwei Kinder und ich will wirklich eine vaginale Geburt“, so Bella.

„Ich will das Baby herausdrücken und es dann im Arm halten. Ich will nicht aufgeschnitten werden. Es ist okay, wenn es so passiert und ich versuche, mir keine großen Hoffnungen zu machen, damit ich am Ende nicht enttäuscht bin.“

Schwester ist ebenfalls schwanger

Auch Bries Schwester Nikki erwartet derzeit ein Kind. Gemeinsam schwanger zu sein, war für die Schwestern eine verbindende Erfahrung. Auf Instagram schrieb Brie vor kurzem, dass es ein Segen sei, „in einer Zeit der Unsicherheit und des Aufruhrs an der Seite ihrer Schwester eine Schwangerschaft zu erleben“. (Bang)