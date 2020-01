Britney Spears geht ins Wasser – das Video!

Britney Spears zieht seit Anfang des Jahres eisern ihr Yoga-Workout durch. Nun präsentierte die ewig junggebliebene Sängerin in einem Instagram-Video ihren Bikini-Body und hüpfte dabei wie ein kleines Kind über den Strand hinweg ins Wasser.

Die erfolgreiche Musik-Karriere der inzwischen 38-Jährigen scheint längst vorbei. Nachdem sie 2003 mit „…Baby One More Time“ einen absoluten Dauerbrenner landete, brachte sie seitdem diverse weitere Singles raus, die oft zu Hits wurden. Zwischendurch gab es immer wieder alarmierende Nachrichten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Britney Spears (@britneyspears) am Jan 27, 2020 um 10:59 PST

„Ich fühle mich als wäre ich 4 Jahre alt“

Seitdem folgten mehrere Drogenabstürze sowie viele familiäre Negativschlagzeilen. Trotz allem scheint die Blondine ihrem neuem Post zufolge bestens gelaunt zu sein. Genauso fröhlich wie sie auf dem Clip durch die Gegend tanzt, klingt auch die Bildunterschrift dazu.

„Ich hatte heute so viel Spaß … aber ich werde sagen, das Wasser war sehr kalt, also habe ich mich nur mit dem Zeh reingetraut und bin gerannt. Es ist sehr lange her, dass ich am Meer war … und es ist so verrückt, wie der Ozean die Menschen so klein macht. Ich fühlte mich wieder als wäre ich 4 Jahre alt. Ich wünschte ich hätte mein Schwimmbrett mitgenommen.“

Den Hut hat sie geklaut

Im Cowboy-Hut stolziert Brit dabei am Strand entlang, als wäre sie bei ‚Baywatch‚ gelandet. Ihre Kopfbedeckung hat sie sich übrigens von ihrem Freund Sam Asghari ausgeborgt. „Wie ich sehe, hast du meinen Hut gestohlen“, schrieb dieser zu dem Post. Es scheint ihr gut zu gehen.