Britney Spears: Süße Geburstagsgrüße an ihren Sam

Sängerin Britney Spears gratulierte ihrem Sam frühzeitig zum Geburtstag mit einer Serie von heißen Bildern des Paares.

Britney Spears liebt ihren Freund Sam Asghari ganz doll, was sie nun auch zu seinem Geburtstag unter Beweis stellte. 26 Jahre alt wurde Personaltrainer Sam Asghari und seine langjährige, deutlich ältere Freundin widmete ihm am Dienstagmorgen drei niedliche Bilder auf Instagram, auf denen die und ihr Angebeteter liebevoll in die Kamera strahlten.

Seit vier Jahren unzertrennlich

Vor einem roten Hintergrund und im kurzen weißen Badeanzug zeigte die „Baby One More Time“-Sängerin ihre zwei besten Argumente, während sie Sam in Badehose zärtlich von hinten umarmte. Die 38-Jährige trug außerdem ihr momentanes Lieblingsaccessoire, ein enges Halsband, kombiniert mit mystischen Smokey Eyes.

Das letzte Bild kommentierte Britney Spears mit lieben Worten: „Frühe Geburtstagsgrüße an diesen Mann!!! Ich vergöttere und liebe ihn mehr als alles andere…!!!! Alles Liebe @samasghari“ Das Paar ist seit nunmehr vier Jahren zusammen, nachdem sie sich zu den Dreharbeiten zu Britney’s Single „Slumber Party“ im Jahre 2016 trafen.

So sehr wird Britney mit ihrem Iraner Sam aber nicht feiern können, denn Mitte Februar brach sie sich beim Tanzen den Fuß, der sie noch für einige Zeit an Krücken fesseln wird. So oder so scheint Sam die Zweisamkeit sehr zu genießen.