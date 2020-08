27.08.2020 11:25 Uhr

Britney Spears will einen Vormund außerhalb der Familie

Britney Spears wünscht sich einen Vormund außerhalb der Familie. Bis heute ist ihr Vater Jamie Spears ihr gesetzlicher Vormund und das schon seit über 12 Jahren.

Die Sängerin versucht derzeit, sicherzustellen, dass ihr Vater Jamie nicht erneut als ihr Vormund eingesetzt wird und damit die vollständige Kontrolle über den Alltag und das Vermögen der Musikerin erhält.

Sie ist gegen ihren Vater

Laut Britney Spears behandle Jamie sie „wie ein Kind“, weshalb sie sich eine Vormundschaft außerhalb der Familie wünsche. Ein Insider verriet gegenüber „People“: „Britney will weiterhin, dass die Vormundschaft irgendwann endet. Aber dringender ist gerade, dass sie nicht will, dass ihr Vater erneut als Vormund eingesetzt wird.“

Sie möchte mit Respekt behandelt werden

Anscheinend hat Britney kein Problem damit, weiterhin einen gesetzlichen Vormund zu haben, jedoch möchte sie mit Respekt behandelt werden:

„Jamie ist ziemlich oldschool“, so der Insider und ergänzt: „Er behandelt Britney wie ein Kind. Britney will jemanden, der sich ihr gegenüber respektvoll und rücksichtsvoll benimmt. Jemanden von außen, der nicht Teil ihrer Familie ist. Jemand, der sie wie eine Erwachsene behandelt und ihr zuhört. Sie will diese Art von Beziehung mit Jamie nicht.

Verlängert bis 2021

Derweil wurde vor kurzem bekannt, dass die Vormundschaft, die nach Britneys öffentlichen Zusammenbruch 2007 eingesetzt wurde, noch mindestens bis 2021 weiter bestehen wird.

Ein Richter verlängerte die Einrichtung bis zum Februar nächsten Jahres.

Das will Britney

Bereits vor einer Weile hatte Brit angedeutet, dass sie sich neben ihrem Vater einen weiteren Vormund wünsche. Gerichtsdokumente, die von ihrem gerichtlich bestelltem Anwalt eingereicht wurden, haben ergeben, dass die Sängerin es „stark bevorzugt“, dass Jodi Montgomery ihre Position als Vormund behält, anstatt dass ihr Vater Jamie Spears alleiniger Verwalter über ihr Vermögen ist.