Bruce Willis: Große Geburtstagsparty fällt ins Wasser

Bruce Willis’ Frau hat verraten, wie der Kinostar seinen Geburtstag feiert. Der Actionheld wurde am Donnerstag (19. März) 65 Jahre alt. Doch die Party fiel etwas anders aus als erwartet. Denn er und seine Frau Emma und die beiden gemeinsamen Töchter verbrachten den Tag in Corona-Quarantäne.

Ursprünglich war eine Party mit 35 Gästen geplant gewesen, so Emma im Interview mit ‘Bild’: „Wir sind in unserem Haus in Quarantäne. Da unsere Tochter Mabel ebenfalls bald Geburtstag hat, wollten wir das in einem Fest feiern. Wir gehen nur noch raus, um frische Luft zu schnappen und das Nötigste zu besorgen.“

Es gibt Schokotorte

Ihr Geschenk für ihren Liebsten: „Die Mädchen und ich werden seine Lieblings-Schokotorte backen und zusammen Happy Birthday singen. Ihm gefallen gebastelte Geschenke der Mädchen eh am besten, also halten wir uns daran.“

Auf die Frage, was sie am meisten an ihm liebt, antwortete sie: „Er hat so eine positive Sicht aufs Leben. Ich habe Bruce noch nie beunruhigt oder gestresst erlebt. Das ist für jemanden wie mich, der eher ängstlich ist, eine beruhigende Sache. Bruce gleich mich aus.“

Und was wünschte sich Bruce Willis zu seinem 65. Geburtstag? Der Filmstar zu der Zeitung: „Ich brauche immer weniger. Ich liebe guten Rotwein. Und als Höhlenmensch empfinde ich alte Männer-Freundschaften als Geschenk des Lebens.“