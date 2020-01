BTN-Star Anne Wünsche: „Ich habe keinen Nerv mit meinen Kindern zu spielen“

Anne Wünsche präsentiert ihren Instagram-Followern regelmäßig ihren Body. Immerhin ist dieser ja auch in absoluter Topform. Allerdings kassiert sie dafür auch des Öfteren mal einen Shitstorm, wo sich besonders andere Mütter über die freizügige Darstellung der ehemaligen Laiendarstellerin aufregen.

Doch damit nicht genug, denn neben den Bikini-Fotos kritisieren die besserwisserischen Nutzern vor allem auch die Tatsache, dass die 28-Jährige gerne auch mal mit ihren Mädels feiern geht.

„Man wird zu schnell verurteilt“

Während der ‚Berlin – Tag und Nacht‚- Star die abfälligen Kommentare sonst ganz cool ignoriert, sendete sie ihren Hatern und ihren Fans nun ein umfassendes Statement.

„Man wird einfach zu schnell verurteilt: Wenn eine Mama sagt, dass sie etwas Zeit für sich alleine braucht, dann ist es das was sie sagen wollte und nicht das sie es als Fehler sieht Mama geworden zu sein“, so die Schauspielerin in dem Post.

Diese Schwäche gesteht sie sich ein

„Wenn eine Mama sich nach einem Partyabend mit ihren Mädels sehnt, dann heißt es genau das! Es heißt nicht, dass sie Single sein will und ihre Kinder vernachlässigt.“ Immerhin hat Anne mit ihren Freund Karim seit einen Jahr einen Partner an ihrer Seite.

Doch die 28-Jährige gestand auch offen ihre wirklichen Schwächen als Mutter. „Mütter werden so schnell verurteilt für alles! Wisst ihr, was meine größte Schwäche ist als Mutter? Ich kann mit meinen Kindern nicht spielen. Ich habe einfach keinen Nerv mich hinzusetzen und mit Figuren zu spielen…ist das schlimm? Nein. Ich gehe mit meinen Kindern lieber ins Kino, aufn Spielplatz, Schwimmhalle oder in Urlaub!“, wie sie argumentierte.

Das sagen die Nutzer

Doch die Anhänger der Laiendarstellerin befürchten auch, dass Wünsche ihren Kritikern mit diesem Post erneut ein gefundenes Fressen liefert. „Wieso verteidigst du dich so sehr, du gibst den Haters raum indem du dich immer wieder rechtfertigst lass es doch mal“, schrieb zum Beispiel einer.

Die Mehrzahl der Nutzer kommentierte das Foto der Influencerin allerdings mit zustimmenden Worten. „Das ist so wahr“, schrieb zum Beispiel einer.