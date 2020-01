BTN-Star Anne Wünsche oben ohne – das sagt Lutz Schweigel dazu

Nach der Geburt ihrer zweiten Tochter ließ sich Anne Wünsche vor rund vier Jahren ihre Brüste vergrößern. Seitdem trägt der ehemalige ‚Berlin- Tag & Nacht‚-Star die stolze Körbchengröße E. Nun präsentierte die 27-Jährige ihre sexy Rundungen mal wieder auf einem sehr freizügigen Insta-Post.

Die Wahl-Berlinerin zeigt auf der Plattform bekanntermaßen gerne mal was sie hat und inszeniert sich deswegen regelmäßig in anzüglichen Posen vor der Kamera. Während das wohl besonders bei den männlichen Abonnenten gut ankommt, kassiert die Laiendarstellerin auf der anderen Seite dafür auch regelmäßig Kritik. Der Meinung der Hater nach muss sich nämlich nicht jeder so knapp bekleidet präsentieren, insbesondere nicht als Mutter von zwei kleinen Töchtern.

Quelle: instagram.com

Dem Serien-Star scheint das allerdings egal zu sein. Aus diesem Grund schrieb Anne zu dem Strand-Foto: „Futter für die Hater. Wenn ich Hauptberuflich Model wäre für Kataloge, Werbespots usw. – dann würde ich täglich solch Fotos posten und dafür keinen Shitstorm kassieren, sondern Zuspruch bekommen. Ich bin kein Model, dafür aber Mama. Aber als Mama ‚darfst du nicht…und hast du dich nicht so zu zeigen‘. Ich mach es trotzdem“, so die Schauspielerin.

Die Hater beißen an

Als ob sie die besagten Kritiker damit nicht schon genug provozieren würde fügte sie hinzu, dass ihre 6-Jährige Tochter Miley das Foto gemacht hat. Entstanden ist es wohl bei einem gemeinsamen Thailand-Urlaub. Ihr ehemaliger Kollege Lutz Schweigel jedenfalls, reagierte auf die Andeutung mit Humor. „Vielleicht sollte ich auch mal solche Bilder posten“, kommentierte der ‚Joe‘-Darsteller. „Deine Tochter sollte echt Fotografin werden“, schrieb ein Anderer.

Allerdings gab es erwartungsgemäß auch Einige, die sich über den oben ohne-Post ausmeckerten. „Selber Ausdruck, selbe Pose. Du bist einfach langweilig. Nur Haut zu zeigen, bedeutet nicht authentisch zu sein“, so ein Nutzer. „Hat man so wenig Selbstwertgefühle dass man die Aufmerksamkeit von außen (von Fremden die man nicht kennt) benötigt?“, fragte sich ein weiterer Hater. Doch nach dieser Bild-Beschreibung scheinen Anne diese Kommentare wohl egal zu sein.