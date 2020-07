BTN-Star Lutz Schweigel: So heiß hat man ihn noch nie gesehen

BTN-Star Lutz Schweigel nutzt derzeit jede Gelegenheit, um seinen heißen Body auf Instagram zu präsentieren. Gerade hat der Darsteller ein Bild gepostet, auf dem er oberkörperfrei am Strand liegt. Die weiblichen Follower sind durchweg begeistert.

Seit 2011 ist der 48-Jährige in der Daily-Soap „Berlin-Tag und Nacht“ als „Papa Joe“ zu sehen. Von seinem ersten Auftritt in der „RTLZwei“-Sendung an steht fest, dass Lutz ein echtes Muskelpaket ist.

Quelle: instagram.com

Auszeit auf Rügen

Zuletzt hat sich der Schauspieler aber wohl in seiner Wahl-Heimat Rügen eine Auszeit gegönnt, wo er auch mehrere Ferienwohnungen vermietet. Zudem hat er gerade mal wieder seinen Beach-Body präsentiert.

„Das Alter hat keinerlei Bedeutung. Man kann mit zwanzig hinreißend sein mit vierzig charmant und den Rest seiner Tage unwiderstehlich“, wie der zu dem Schnappschuss geschrieben hat. Ob er damit sich selbst gemeint hat, hat er allerdings offengelassen.

Er war mit einer Komparsin zusammen

Doch das Feedback seiner weiblichen Fans fiel erwartungsgemäß positiv aus. „Wow Cowboy“, kommentierte zum Beispiel eine Nutzerin. „Wow, hammer Bild“, schrieb eine andere.

Quelle: instagram.com

Ob Lutz Schweigel noch zu haben ist, weiß man jedoch nicht. Ende 2019 hat sich der Darsteller von seiner Freundin Claudia getrennt, die er vier Jahre zuvor am Set der Serie kennengelernt hat.

Claudia war damals als Komparsin beim Dreh und die beiden haben sich verliebt. Gegenüber der „Bild“-Zeitung hat der Frauenschwarm kurz nach dem Liebes-Aus aber verraten, dass er nicht ewig Junggeselle bleiben wolle.