Cameron Diaz: Der komplette Name ihrer Tochter ist ja noch verrückter!

Cameron Diaz taufte ihre Tochter auf den mittleren Namen Wildflower. Die Schauspielerin und ihr Ehemann Benji Madden verkündeten erst kürzlich die Geburt ihres ersten Kindes, einem kleinen Mädchen, das sie auf den Namen Raddix Madden tauften.

Nun veröffentlichte die US-amerikanische Klatschseite ‚The Blast‘ die Geburtsturkunde des Babys, auf der nicht nur das genaue Geburtstagsdatum sondern auch der volle Name ihres Sprösslings ersichtlich wurde.

Quelle: instagram.com

„Sie hat sofort unsere Herzen erobert“

So hört die Kleine auf den vollen Namen „Raddix Chloe Wildflower Madden“. Klingt wie ein Luxuswaschmittel mit 48H Dupftperlen.

Geboren wurde sie am 30. Dezember 2019 um 13.58 Uhr im Cedars-Sinai Krankenhaus in Los Angeles. Die süße Neuigkeit über ihren Familiennachwuchs verkündete das Paar damals in einem gemeinsamen Statement auf Instagram.

Am 3. Januar schrieben sie: „Ein frohes Neues von den Maddens! Wir sind so glücklich, gesegnet und dankbar, dieses neue Jahrzehnt beginnen zu dürfen, indem wir die Geburt unserer Tochter Raddix Madden bekannt geben. Sie hat sofort unsere Herzen erobert und unsere Familie komplett gemacht.“

Schnappschüsse der Neugeborenen werde es jedoch nicht geben, stellen sie im selben Post klar: „Wir haben den großen Beschützerinstinkt, die Privatsphäre unserer Kleinen zu bewahren. Daher werden wir keine Fotos posten oder mehr Details mit euch teilen, außer der Tatsache, dass sie wirklich wirklich süß ist!“