Camila Cabello rührt das Netz mit diesem Posting

Camila Cabello erinnert an die damalige Zeit vor zwei Jahren, als sie an ihrem Debütalbum gearbeitet hat. Die Sängerin brachte vor genau zwei Jahren ihr Debütalbum ‚Camila‘ auf den Markt.

An diesen besonderen Tag in ihrer Karriere gedachte sie nun am Sonntag (12. Januar) in einem emotionalen Post auf Instagram, in dem sie einen Videoclip aus zusammengeschnitten Szenen von Musikvideos und Konzerten zeigte.

„Ich werde das nie vergessen …“

Dazu schrieb sie: „Heute ist der zweite Jahrestag meines ersten Albums… diese Clips zeigen meine letzte Erinnerung, die ich von diesem Album habe, zurück zu der Allerersten. Es ist verrückt, die Mädchen in diesen Videos zu sehen, diese Auftritte zu sehen und sich dabei zu erinnern, wie ich mich in diesen Momenten gefühlt habe.“ Sie erinnere sich noch daran, wie ängstlich sie beim ersten Videodreh gewesen sei.

„Ehrlich, wenn ich diese Videos anschaue, dann macht mich das sprachlos und nostalgisch in einer guten Art und Weise.“ Auch bei ihren Fans bedankte sich die ‚Havana‘-Sängerin:

„Ich werde nie vergessen, wie dankbar ich bin, dass ihr es sprichwörtlich geschafft habt, meinen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Ich wollte das schon machen, seitdem ich denken kann und ihr habt mich zu dem wildesten Ritt meines Lebens geführt.“