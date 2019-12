Cardi B beschenkt Offset mit ’nem Kühlschrank voller Kohle

Cardi B machte Offset ein besonderes Geburtstagsgeschenk. Die 27-Jährige konnte in diesem Jahr so richtig durchstarten und nicht nur mit ihrer Musik einen Erfolg nach dem nächsten feiern. Auch auf der Kinoleinwand konnte sie ihr Debüt geben und somit ihr Vermögen weiter vergrößern.

Dass sie lieber großzügig als sparsam lebt, zeigte sie bereits mit einer Geburtstagsparty für ihre Tochter Kulture. Nun hat sie sich jedoch selbst übertroffen und auch für ihren Liebsten tief in die Tasche gegriffen.

Süchtig nach Geld

Die Rapperin teilte via Instagram einen Clip, in dem sie Offset sein Geschenk überreichte: „Jeder sagt, du hast alle Autos, du hast allen Schmuck. Was kann ich also jemandem geben, der alles hat?“, fragt die Musikerin. Dann wird die Tür des Kühlschranks geöffnet – und darin liegen Geldscheine im Wert von fast einer halben Million Euro! Der Beschenkte ist angesichts dieser unglaublichen Überraschung vollkommen sprachlos.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Cardib (@iamcardib) am Dez 14, 2019 um 6:53 PST

„Ich weiß, dass ich dir das Geld nicht geben muss, aber ich wusste nicht, was ich dir schenken sollte“, erklärt Cardi B ihm dann. Die ‚Hustlers‚-Darstellerin steht ganz offen dazu, dass sie großen Wert auf ihr Vermögen legt. So erklärte sie beispielsweise vor einigen Monaten, dass sie es hasse, Shows zu canceln, da sie das Geld einfach zu sehr liebe und süchtig danach ist.