Cardi B: Noch mehr Tattoos, noch sexier

Nach monatelanger Arbeit präsentiert Cardi B (27) ihr fertiges Rückentattoo auf Instagram. Cardi B ist vielleicht keine klassische Schönheit, aber ihre Ausstrahlung und natürlich ihre Kurven machen die Rapperin zu einer wahren Sexbombe. Die „I Like It“-Musikerin setzt in Sachen Sex-Appeal ab jetzt aber noch einen drauf, denn die Detailarbeiten an ihrem riesengroßen Rückentattoo sind nun endlich abgeschlossen. Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen!

Das Tattoo zeigt eine opulente Blumenranke mit großen Blüten, Schmetterlingen und Kolibris. Es beginnt an der oberen rechten Schulter, schlängelt sich einmal quer über den Rücken, wandert Richtung Hintern, bedeckt dann mehr oder weniger komplett die komplette linke Gesäßseite und schlingt sich zu guter Letzt über den linken, hinteren Oberschenkel runter zum inneren Knie. Kurz gesagt: Das Ding ist echt riesig!

Über 60 Stunden & mehr als 10 Städte

Gestochen hat das Tattoo im Übrigen Jamie Schene. Der Künstler aus Kalifornien übt sein Handwerk seit bald 30 Jahren aus. Seine Spezialität liegen in realistischen Motive, insbesondere Blumen, wie man an Cardi Bs Körper unschwer erkennen kann.

Auf seiner Instagram-Seite bedankte sich Jamie Schene ebenfalls bei Cardis für die Zusammenarbeit. Zu einem Video von seinem fertigen Kunstwerk schrieb er: „Über 60 Stunden, mehr als 10 Städte. Es war ein großartiges Projekt und eine verrückte Erfahrung. Vielen Dank für das Engagement, die Stärke und die Gastfreundschaft.“



Auch wir sind begeistert von dem Ergebnis! Denn während das unfertige Tattoo lange ein wenig trashig aussah, handelt es sich nun um ein wahres Meisterwerk, das vielmehr die weiche, kreative Seite der Rapperin hervorhebt, als ihre kriminelle Vergangenheit auf den Straßen von New York City.