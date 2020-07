Carmen Geiss sportelt im heißen Outfit – ganz ohne Filter

Carmen Geiss zeigt gerne was sie hat und betont ihren kurvigen Körper in hautengen Outfits. Auch beim Sport darf es sexy sein, weswegen sie sich vor wenigen Tagen in einem hellblauen Sportoutfit ablichten ließ.

Daraufhin bemängelten einige Follower jedoch, Carmen Geiss hätte mit Filtern und Photoshop nachgeholfen um schlanker und jünger auszusehen. Das wollte die zweifache Mutter aber nicht auf sich sitzen lassen und postete neue Bilder im gleichen Outfit.

Quelle: instagram.com

Fans sind begeistert

Diesmal sieht man Carmen beim sportlen und dazu betonte sie: „Mummy Training, kein Filter, vor dem Abendessen!“ Perfekt gestyled sieht man die Blondine verschiedene Übungen auf einer Sportmatte machen.

Für diese Fotos bekam die 55-jährige ganz viel Lob und einer schrieb in die Kommentare: „Carmen du hast so eine tolle Figur und siehst für dein Alter Hammer aus“ und ein anderer stimmte zu: „Was für eine tolle Figur du noch hast…“