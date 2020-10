Cathy Hummels Arm in Arm mit Oliver Pocher: Fans sind entsetzt

View this post on Instagram

Heute ist es endlich soweit! ??? Meine Geschichte in Form eines Buches, an welchem ich solange geschrieben habe, ist ab heute erhältlich. Es war auch deshalb so ein langer Prozess, weil ich jede tiefe und schwierige Phase meines Lebens nochmal durchmachen “musste”. Einige nicht verkraftete Ereignisse sind immer noch tief in meinem Unterbewusstsein verankert. Diese Traurigkeit, die mich beim Schreiben wieder heimsuchte, musste ich jedes Mal erneut neutralisieren und deshalb war die Entstehung dieses Buches ein sehr langer Weg. Umso stolzer bin ich nun, dass ich jetzt sagen darf: Hier ist mein Werk, meine Geschichte, mein Buch. Ein Leben geprägt von Depressionen, Ängsten, Panik, Selbstzweifeln und zwanghafter Kontrolle über sich selbst. An dieser Stelle gilt ein großer Dank allen, die dieses Projekt begleitet und mit mir zusammen realisiert haben. Vor allem meinem Bruder Sebastian Fischer möchte ich die größte Anerkennung aussprechen. Er ist Psychiater, Psychologe, Therapeut und in erster Linie der bester Bruder der Welt. Ich hoffe wirklich, dass sich unsere Arbeit gelohnt hat und wir euch viel Mut und Zuversicht auf eurene (Um)weg mitgeben können. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Hashtag #meinumwegzumglück nutzt. DENN wir gehen diesen Weg ab jetzt gemeinsam. Steht zu euch und euren vermeintlichen “Schwächen”! Ich wünsche euch – auch wenn es ein wirklich ernstes und trauriges Thema ist – ganz viel Spaß beim Lesen! Seid MUTIG, ECHT & EINZIGARTIG. Dieses Buch ? bekommt ihr überall, wo es Bücher gibt und online: Link ist in Bio. Eure Cathy ?