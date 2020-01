Cathy Hummels: „Mein Körper war verdammt harte Arbeit“

Wie gefühlt jeder andere Fußballer auch, verbrachte Mats Hummels Silvester mit seiner Frau Cathy Hummels in Dubai. Mit dabei war natürlich auch der gemeinsame Sohn der beiden. Die Geburt des Kleinen liegt gerade mal ein Jahr zurück, doch der Körper der Moderatorin ist mittlerweile wieder in absoluter Topform. Doch die 31-Jährige hat nun verraten, dass es nicht einfach war die Spuren der Schwangerschaft zu beseitigen.

„Ich mag ehrlich sein: Das ist verdammt harte Arbeit vor allem wenn man schon ein Kind auf die Welt gebracht hat. Bis der Stoffwechsel sich wieder normalisiert, so war es jedenfalls bei mir, hat es fast ein ganzes Jahr gedauert. Ich hab echt viel Spaß am Sport…“, schrieb die 31-Jährige zu einem sexy Bikini-Foto.

Quelle: instagram.com

Ohne Chips geht es nicht

„Ich denke das ist nämlich immer noch das wichtigste: Mach alles weiter“, so die Schönheit in dem Insta-Post. Doch trotz der harten Workouts, konnte selbst die Spielerfrau nicht auf die ein oder andere ungesunde Abwechslung verzichten. Zuletzt postete sie jedenfalls ein Foto, auf dem sie mit ihrem Sohn Ludwig zu sehen ist und dabei Chips in der Hand hält.