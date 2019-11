Cathy Hummels: Sohn Ludwig „überragt alle“

Cathy und Mats‘ Hummels Sohn wächst wie ein Weltmeister. Der kleine Mann ist erst fast zwei Jahre alt, trotzdem könnte man ihn gut und gern für ein drei- oder vierjähriges Kind halten. In den letzten Monaten hat der kleine einen Schuss gemacht und reicht seiner Mama Cathy nun fast schon bis zur Hüfte, wie in Instagram-Posts immer wieder zu sehen ist.

Zwar zeigt die Influencerin nie das Gesicht ihres Sohnes, doch die Größe ihres Sprösslings ist gut zu erkennen. Auch in einem Interview mit ‚Promiflash‘ verriet die hübsche Blondine nun, wie Ludwig beinahe vor ihren Augen wachse.

Er ist der Größte

„Mein Sohn ist riesig! Er ist jetzt fast zwei, aber er ist so groß wie ein drei- oder vierjähriges Kind, er überragt auch alle“, erzählte die 31-Jährige Cathy Hummels bei der Verleihung des Deutschen Bloggerpreises in Hamburg. Einen kleinen Vorteil hat das für den Knirps aber, denn mit seiner Größe kann er schon einiges in seiner Umgebung entdecken, die sich aktuell ständig ändert.

Seit Mats in Dortmund Fußball spielt und die Ehefrau und Sohn noch in München leben, pendelt der kleine gelegentlich auch mal durch halb Deutschland. „Meistens kommt der Papa. Aber wenn es mal gar nicht geht, dann kommen wir“, gibt Cathy einen kleinen Einblick in das Familienleben der Hummels.