01.09.2020 20:27 Uhr

Cathy Lugner: So sexy hat man Latzhose noch nie gesehen

Cathy Lugner hat ihre männlichen Follower mal wieder mit einem freizügigen Bild um den Verstand gebracht. Besonders ihre XXL-Oberweite war dabei nicht zu übersehen.

Wer dachte, dass Latzhosen seit Jahren aus der Mode sind, wird von Cathy Lugner eines Besseren belehrt. Auf Instagram hat die 30-Jährige vor Kurzem ein Foto gepostet, auf dem sie nichts bis auf das längst überholte Trendteil anhat. Während die Frauen der 90-er dazu meist weiße T-Shirts getragen haben, hat Cathy nun ihre Version des Retro-Looks präsentiert.

XXL-Oberweite quillt an den Seiten heraus

Dabei hat die Ex von Richard Lugner ihre blanke XXL-Oberweite unter den Latz gequetscht. Während dabei immerhin ihre Nippel bedeckt werden, sind die großzügigen Rundungen an den Seiten nicht zu übersehen. Was für ein heißer Anblick!

Kein Wunder also, dass die Anhänger der 30-Jährigen komplett aus dem Häuschen sind. Insbesondere die männlichen User. Das zeigt sich auch in den Kommentaren zu dem Post. „Wow, was für riesige Teile“, staunte zum Beispiel einer. „Jetzt weiss ich endlich, für was Latzhosen wirklich gut sind“, scherzte ein anderer.

Cathy Lugner zeigt gerne, was sie hat

Allerdings ist Cathy Lugner schon länger dafür bekannt, ihren Followern möglichst viel nackte Haut zu zeigen. Immerhin hat sich die heiße Granate einst ja auch für den Playboy ausgezogen und scheint demnach keine Hemmungen zu haben, ihren Body zur Schau zu stellen. Erst vor wenigen Wochen hat die Wahl-Berlinerin zum Beispiel ihre heiße Kehrseite präsentiert.

So reagiert das Netz

Auch dafür kassierte die Beauty durchweg positives Feedback. „Lecker, in echt sieht das bestimmt noch besser aus“, phantasierte ein Abonnent. „Bist du noch Jungfrau?“, wollte ein anderer wissen. Wohl eher nicht. Von 2014 bis 2016 war die 30-Jährige nämlich mit dem Bauunternehmer Richard Lugner verheiratet.

Gibt es einen Mann an ihrer Seite?

Im vergangenen Jahr war das ehemalige Model für vier Wochen mit einem Marineoffizier namens Maurice zusammen. Nach kurzer Zeit gab Cathy Lugner allerdings die Trennung per Instagram bekannt, in dem sie schrieb: „Maurice und ich gehen ab jetzt getrennte Wege. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Peace and Love.“ Seitdem gab es öffentlich keinen Mann mehr an ihrer Seite.