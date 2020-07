Samstag, 18. Juli 2020 23:02 Uhr

Chrissy Teigen filmt John Legend heimlich beim Duschen

Chrissy Teigen spielte ihrem Ehemann John Legend einen heimlichen Streich. Sie filmte den Musiker nackt in der Dusche und postete das sexy Material auf Instagram.

Mit einer Partnerin wie Chrissy Teigen (34) kann man sich nie zu sicher fühlen. Dafür wird es einem aber auch nie langweilig. Davon kann John Legend (41) sicherlich ein Lied singen. Der neuste Streich des Models bestand darin, ihren werten Göttergatten heimlich beim Duschen zu filmen.

Unfreiwillige Peep-Show

Die zweifache Mutter postete ein Video von sich im Badezimmer. Im Hintergrund sieht man den Sänger nichts ahnend unter der Dusche stehen. Verstohlen positioniert Chrissy Teigen ihre freie Hand so, dass sie optisch den Po ihres Mannes verdeckt und filmt und filmt und filmt.

Quelle: instagram.com

Erste graue Haare bei John Legend

Es bleibt aber nicht dabei. John Legend muss sich diese Tage viel Spott und Häme von seiner Liebsten gefallen lassen. In ihren Storys zeigte das Model, dass der Zahn der Zeit auch an den Schönen und Reichen nagt. Der 11-fache Grammy-Gewinner bekommt mit 41 Jahren seine ersten grauen Haare.

Chrissy Teigen scheint das aber nicht sonderlich zu stören. Sie streichelt ihrem Gatten liebevoll das Gesicht und liebkost ihn als ihren „Babybär“.

Urlaub in Mexiko

Das sympathische Paar gönnt sich aktuell einen Urlaub in Mexiko. Mit von der Partie ist neben den Kindern Luna (4) und Miles (2) auch Chrissys Mutter Vilailuck „Pepper“ Teigen.

Wie eine ganz normale Familie schießen die Eltern zahlreiche Bilder von ihren süßen Schützlingen. Sie kochen gemeinsam ihre Lieblingsrezepte wie Fleischbällchen und entspannen am Pool. Selbstverständlich erkunden sie im Urlaub auch die Umgebung und verschenken ihr Herz an die zahlreichen Hunde und Katzen in den Straßen von Mexiko.

