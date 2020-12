30.12.2020 15:55 Uhr

Christina Aguilera holt den Winter nach Beverly Hills

Von US-Popstar Christina Aguilera hörte man musikalisch nicht mehr viel. Dafür verzückt die 40-Jährige ihre Fans jetzt mit privaten Schnappschüssen aus ihrer Weihnachtszeit mit der Familie.

Christina Aguilera (40) gibt ihren 7,3 Millionen Instagram Fans private Einblicke in ihr harmonisches Familienleben. Trotz der Corona-Krise lässt sich die Sängerin und Schauspielerin („Burlesque“) die Feiertage nicht vermiesen und macht mit ihrem Lebenspartner und Kindern das Beste draus.

20 Grad in Beverly Hills

Während wir uns in Deutschland wortwörtlich den Arsch abfrieren, macht es sich Christina Aguilera samt Familie im 20 Grad warmen Beverly Hills gemütlich. Um trotzdem in Weihnachtsstimmung zu kommen setzt die Sängerin auf eine etwas künstlichere Methode um das gewisse Weihnachtsfeeling zu erzeugen. Ganz zur Freude ihrer Kinder. Die 40-Jährige organisierte nämlich prompt eine Schneemaschine, wie sie stolz auf Instagram präsentiert.

Christinas Schnee unter Palmen

Nicht nur ihre zwei Hunde sind bei dem vielen Schnee total aus dem Häuschen, auch Christina Aguilera und ihr Lebenspartner Matthew Rutler (35) sehen sehr glücklich aus. Schnee und Palmen? Eine seltsame Vorstellung, die die Sängerin gerade in ihrem schicken Haus in Beverly Hills wahr gemacht hat.

Mit einem Champagnerglas stehen sie mitsamt ihren Hunden unter den Palmen im Schnee. Ein wirklich lustiger Anblick finden wir. Unter ihre Fotoreihe schreibt Christina: “ Urlaubsfoto – Bleib zuhause Edition „.

Sie genießt die Zeit mit ihrer Familie

Obwohl der Corona-Lockdown sicher auch für Künstlerin Christina Aguilera nicht immer einfach ist, nutzt sie die Zeit mit ihrer Familie sinnvoll und versucht Weihnachten trotz der Umstände für ihre Kinder so schön wie möglich zu gestalten. Ob beim Nintendo Switch zocken mit ihrem Sohn oder mit Weihnachtsmütze im Pool mit ihrem Partner Matthews Rutler. Christina genießt die Zeit mit ihrer Familie in vollen Zügen. Endlich kann die hübsche Sängerin mal abschalten und ihr Weihnachtsfest im kleinen Kreis genießen.

Mit Mittelfinger ins neue Lebensjahr

Christina Aguilera („Burlesque“) ist am 18. Dezember in ein neues Lebensjahr gestartet. Von ihrem 40. Geburtstag scheint sich die Sängerin und Schauspielerin jedoch alles andere als herunterziehen zu lassen. Dem runden Jubiläum machte sie mit einem Bild bei Instagram jetzt eine deutliche Ansage. Aguilera reckt auf dem Foto ihre beiden Mittelfinger in die Luft. Auf den blau lackierten Nägeln sind jeweils die Zahlen „4“ und „0“ zu erkennen. Unmissverständlich scheint die Künstlerin damit deutlich zu machen: Ihr kann der neue Lebensabschnitt nichts anhaben. Sie ist gewappnet.

