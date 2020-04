Ciara verrät süßes Babybauch-Geheimnis: Es wird ein …?

Junge oder Mädchen, rosa oder blau? Was wächst da im immer dicker werdenden Babybauch von Sängerin Ciara? Die 34-Jährige und ihr Ehemann Russell Wilson erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Zusammen ziehen sie bereits die zweijährige Tochter Sienna Princess groß, außerdem hat Ciara aus der Beziehung mit dem Rapper Future den fünfjährigen Sohn Future Zahir. Und nun? Brüderchen oder Schwesterchen?



Es wird ein …?

Das enthüllt die R&B-Musikerin jetzt auf Instagram mit einem Video. „Was wird es wohl sein?“, teasert sie in der Caption geheimnisvoll an. In dem Clip feuert die Familie Konfetti-Kanonen ab, aus denen blaues Pulver kommt. Man muss kein Orakel sein, um diese Botschaft zu übersetzen: Es wird also ein Junge!

Dazu postete Ciara ein Foto ihres gut sichtbaren Babybauchs auf Instagram – mit dem simplen Titel: „Nummer 3!“ Das Muttersein ist für die Künstlerin eine wahre Berufung. So sagte sie 2019: „Ich liebe es, eine Mama zu sein. Es ist mit Abstand der coolste Job in meinem Leben und ich freue mich darauf, mehr von diesen süßen kleinen Engeln zu bekommen. Und es wird zum richtigen Zeitpunkt passieren.“ Dieser scheint nun gekommen zu sein.