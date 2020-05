Claudia Norberg erklärt ihre Bewährungsstrafe

Claudia Norberg ist jetzt offiziell vorbestraft. Dass sie in der Vergangenheit mit finanziellen Problemen kämpfen musste, ist bekannt. Die Blondine bekam Anfang Februar eine Strafanzeige der Staatsanwaltschaft von Dinslaken.

Vereitelung der Zwangsvollstreckung in Tateinheit mit Bankrott in zwei Fällen und falscher Versicherung an Eides statt lautet die Anklage. Die Ex-Ehefrau von Michael Wendler erhielt daraufhin eine Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung. Sie erhob Einspruch, den sie nun wieder zurückzog.

Das ganze Geld ist schon weg

Die 49-Jährige erklärte ihre Entscheidung, den Einspruch fallen zu lassen, gegenüber der „Bild“-Zeitung: „Ich habe meinen Einspruch zurückgezogen, da ich mit der Vergangenheit endlich abschließen möchte.“ Somit ist die Mutter von Adeline (18) vorbestraft. Doch einige werden sich fragen. Hat sie denn gar kein Geld mehr?

Die Antwort ist: Nein. Claudia Norberg (49) hat jegliches Honorar, was sie durch TV-Auftritte bekam, abgeben müssen: „Sowohl meine Gage für das TV-Format ,Match! Promis auf Datingkurs‘ als auch die Gage für das TV-Format ,Dschungelcamp‘ und alle sonstigen Einnahmen aus meiner Selbstständigkeit als Person des öffentlichen Lebens sind bereits in das laufende Insolvenzverfahren geflossen“, gesteht die Ich-Darstellerin.

Claudia ist verzweifelt

Doch wenn die Blondine vorbestraft ist, kann sie dann einfach problemlos in ihre zweite Heimat Florida fliegen? Dort bezog sie erst vor kurzem eine eigene Wohnung. Ihre Tochter Adeline geht dort zur Schule, weshalb die Anwesenheit der Mutter hin und wieder erforderlich ist. Dies habe die Norberg angeblich schon mit ihrer Anwältin geklärt. „Ich werde dadurch keine Probleme bei der Einreise in die USA haben“, meint sie.

Die Mutter weiß,wie sie sich durchboxen will. Da sie nicht auf Unterstützung ihres Ex-Mannes Michael Wendler (47) zählen kann, muss Claudia nun ihre eigene Karriere vorantreiben: „Ich bemühe mich intensiv, Gelder für mein laufendes Insolvenzverfahren zu verdienen. Daher nehme ich jeden Job an, der mir angeboten wird. Das war auch der Grund, warum ich an dem TV-Format ,Dschungelcamp‘ teilgenommen habe und diesen erheblichen obligatorischen Einsatz gezeigt habe. Ich könnte auch untätig zu Hause bleiben. Dieses Verhalten entspricht aber nicht meinem Charakter.“

Kurz nachdem ihre gemeinsame Plattenfirma CNI Records im Jahr 2016 pleite ging, wurde das Insolvenzverfahren eingeleitet. Michael Wendler stand bei ihr auch unter Vertrag. Im Zuge der Insolvenz übertrug Claudia sämtliche Namensrechte und GEMA-Rechte an 176 Songs an den jetzigen Verlobten von Laura Müller (19).