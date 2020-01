Claudia Norberg hat schon einige Jobangebote an Land gezogen

Claudia Norberg hat bereits einige Job-Angebote. Die 49-Jährige war in diesem Jahr eine der Kandidatinnen im Dschungelcamp. Dort verlor sie trotz allem kein schlechtes Wort über ihren Noch-Ehemann Michael Wendler.

Allerdings offenbarte sie ihren Mitcampern, wie schlecht ihre finanzielle Situation derzeit ist. Auch bei ihrem Auszug machte sie deutlich, dass sie Geld verdienen will, um ihre Schulden zu bezahlen. Nun scheint sie sogar auf dem besten Weg dorthin zu sein.

„Habe eine kaufmännische Ausbildung“

„Ich habe ja eine kaufmännische Ausbildung, ich bin ja gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau“, erklärte die Blondine in der beliebten Show. Einige Zuschauer scheint sie dort von sich überzeugt zu haben. Neben einer großen Fanbase und einigen Verehrern scheint sie mit ihrer Teilnahme auch noch andere Angebote an Land gezogen zu haben. Das ließ sie nun via Instagram durchblicken.

Noch vor ihrer Reise in den australischen Busch hat Claudia gegenüber RTL verraten: „Ich bin durch meine Selbstständigkeit insolvent, deswegen gehe ich wegen des Geldes in den Dschungel.“ Des Weiteren offenbarte sie: „Die Gage ist wichtig, um ein neues Leben aufzubauen. Ich will dieses Thema ja auch irgendwann mal abgeschlossen haben.“

Fans freuen sich auf Treffen mit ihr

Ihren Fans können sich nun auch endlich über weitere gute Nachrichten freuen. „Jobangebote habe ich schon das eine oder andere bekommen.“ Demnach sollen sie einige Leute mit einem Jobangebot kontaktiert haben. „Das finde ich mega gut“, so ihr Kommentar dazu.

Zusätzlich dazu kündigt sie nun noch ein großes Fan-Treffen in Köln an. Dort wird es eine Foto- und Autogrammstunde geben. Wann und Wo genau das Event stattfinden soll, ist aktuell noch unbekannt. Allerdings zeigen die Kommentare ihrer Anhänger deutlich, wie sehr sie sich über diese Ankündigung freuen.