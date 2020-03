Claudia Norberg verbringt Quarantäne in Cape Coral mit Adeline

Auch im sommerlichen Cape Coral wütet der Coronavirus und die Menschen vor Ort müssen sich an Quarantäne-Bedingungen halten. Claudia Norberg (49) befindet sich gerade in ihrer Wahlheimt mit Tochter Adeline (18) zu Hause, während Ex Michael Wendler mit seiner Laura Müller in Deutschland ist.

„Momentan leben ich mit meiner Tochter immer noch in dem ehelichen Haus in Cape Coral/Florida/USA und wir verbringen viel Zeit miteinander. Das genießen wir beide sehr“, schildert Claudia Norberg gegenüber klatsch-tratsch.de und ergänzt: „Aufgrund der aktuellen Situation halten wir uns natürlich daran, zu Hause zu bleiben, Sozialkontakte zu vermeiden und meinen Beitrag für die Verlangsamung der Ausbreitung des Virus zu leisten.“

Quelle: instagram.com

Sie will an Adelines Seite sein

Claudia, die selbst Aufgrund einiger Dreharbeiten mehrere Wochen in Deutschland war, ist froh jetzt in dieser außergewöhnlichen Zeit wieder bei ihrer Tochter sein zu können, auch wenn sie immer noch im Haus ihres Ex wohnen muss:

„Als Mutter bin ich sehr froh und dankbar, gerade jetzt, in so einer Zeit wie dieser, in der sich ein Virus so schnell ausbreitet, bei meiner Tochter zu sein, um die Herausforderung mit Adeline zu bewältigen und an ihrer Seite zu sein. Gerade in dieser beunruhigenden Zeit merke ich, wie sehr sie mich noch braucht und wie wichtig es ist, dass ich bei ihr bin.“