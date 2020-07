Claudia Obert: „Ich habe schon alle Stellungen dieser Welt gemacht“

Claudia Obert hat offen über ihr Sexleben gesprochen. Die Unternehmerin macht aus ihrem Sexleben kein Geheimnis und nimmt wie so üblich kein Blatt vor den Mund.

So plauderte Claudia Obert in der Sat1-Reihe „So liebt Deutschland“ aus dem Nähkästchen: „Ich fürchte, ich habe schon alle Stellungen dieser Welt gemacht. Ich bin schon Hals über Kopf gedreht worden, ich bin schon gepackt worden und an die Wand und sonst was.“

Yoga inspiriert sie

Inspiration findet die brünette Reality-Darstellerin immer wieder beim Sport: „Ich mache ja auch ein bisschen Yoga, da sagt die manchmal auch: ‚Das wäre eine gute Stellung‘.“

Manchmal ist es aber auch schon zu Pannen gekommen: „Ich war an der Côte d’Azur, da war ich so 16 oder 17. Ich kam mit einem Sommerkleid die Treppe nach oben und da platzte das vorne auf. Ich hatte nichts drunter und war so richtig schön braun gebrannt.“