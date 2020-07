Claudia Obert zeigt sich so freizügig, wie nie: „Scharf wie ne Axt!“

Lebefrau Claudia Obert genießt den Sommer in vollen Zügen und lässt ihre Fans daran teilhaben. Während die Geschäftsfrau den ein oder anderen freien Moment unter der Sonne Ibizas genoss, knipste die selbst ernannte Luxus-Lady den ein oder anderen sexy Schnappschuss. Die Fans bei Instagram freuen sich.

So präsentierte sich die selbst ernannte Luxus Lady erst vor wenigen Tagen im schwarzen Bikini und posierte mit „Big Brother„-Gewinner Cedric Beidinger am Strand. „Du hast eine unglaublich gute Figur“, lobte beispielsweise ein Fan das Bild. Ein anderer fragte fasziniert: „Wie kann man bei dem Alkoholkonsum nur so verdammt gut aussehen?“

„Du bist scharf wie ne Axt!“

Wie unverschämt gut sie wirklich aussieht, zeigt Claudia Obert nun mit ihrem neusten Streich: Darauf posiert die geborene Freiburgerin in einem pinken Bikini und trägt dazu eine breite Sonnenbrille. In der einen Hand ein Glas Champus, die andere Hand frech in der Hüfte fragt sie: „Wie findet ihr die Brille?“

Dabei beweist die 58-Jährige, dass sie rein körperlich locker mit einer 30-Jährigen mithalten kann. Auch ihre Follower sind hin und weg von Claudias Traumbody. Und auch Big Brother-Cerdic stimmt zu: „Steht dir“.

Selbst Queensberry-Sternchen und Ex-Dschungelcamperin Gabby Rinne kommentiert begeistert: „Sehr schönes Foto von dir.“ Ein anderer Fan bringt es auf den Punkt: „Du bist scharf wie ne Axt!“