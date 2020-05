Claudia Schiffer zeigt hier ihre beiden Töchter

Normalerweise gibt Claudia Schiffer über ihr Privatleben nicht allzu viel preis. Auch ihre Kinder hält die 49-Jährige strikt aus der Öffentlichkeit, die nicht einmal einen Instagram-Account besitzen.

Zuletzt hat das Model auf der Plattform allerdings ein Foto gepostet, auf dem sie zwei ihrer Töchter gezeigt hat. Zumindest indirekt. Auf dem Bild steht Claudia nämlich vor Porträts, auf dem die Mädchen skizziert wurden.

Quelle: instagram.com

Das ist der Rest der Familie

Offensichtlich hat die Schauspielerin ihr Schönheits-Gen weitervererbt, denn Poppy (15) und Cosima Violet (10) scheinen ganz nach ihrer Mutter zu kommen. Darüber hinaus hat Schiffer noch zwei weitere Kinder. Cosima hat nämlich eine Zwillings-Schwester, namens Clementine. Sohn Caspar Matthew ist 17 Jahre alt.

Mit dem Vater der Teenies ist Schiffer seit 2002 verheiratet. Matthew Vaughn ist in der Film-Branche tätig, wo er als Produzent, Regisseur und Drehbuchautor wirkt. Er war an bekannten Filmen wie „Kick-Ass“ oder auch an der „Kingsman„-Reihe beteiligt.