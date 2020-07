Mittwoch, 29. Juli 2020 19:12 Uhr

Coco Rocha erwartet ihr drittes Kind

Coco Rocha erwartet ihr drittes Kind. Mit ihrem Ehe-Mann James Conran hat das Model bereits eine Tochter namens Ioni (5) sowie den Sohn Iver (2).

Das 31-jährige Model bestätigte die Baby-News gegenüber der Zeitschrift „People“ und auch das Geschlecht gab die werdende Mama bereits bekannt – es wird ein Mädchen und es soll in circa vier Monaten zur Welt kommen.

Quelle: instagram.com

Es wird ein Mädchen

„Wir bekommen ein Mädchen und die große Schwester ist so aufgeregt. Sie liebt es, einen kleinen Bruder zu haben, aber sie meinte: ‚Ich habe eins von diesen. Also lass uns noch eins haben, eine andere Version. Sie will den ganzen Mama-Kram machen. Es wird so sein, als hätte man eine Babypuppe.“

Sie vermisst ihren Mann

Die Beauty, gibt aber zu, dass es ihr schwerfalle, James wegen der sozialen Distanzierung aufgrund der Corona-Pandemie nicht mit bei den Untersuchungen beim Frauenarzt dabei zu haben. Ihr Mann wohnt in Großbritannien, während sie in New York lebt. Auch auf Instagram teilte das Model die freudigen Neuigkeiten bereits mit. Dabei postete die 31-Jährige ein Foto mit ihren Kindern, auf dem alle glücklich und zufrieden in die Kamera strahlen.

Quelle: instagram.com

Der Familie geht es gut

„Ich bin dankbar und glücklich, von meiner Familie umgeben zu sein – wir alle sind gesund und glücklich und freuen uns darauf, in etwas mehr als 4 Monaten ein weiteres kleines Mädchen in unserer Familie willkommen zu heißen!“, so das Model zu den Post. Der Post wurde anschließend mit zahlreichen Glückwünschen kommentiert.

Das ist ihr Ehe-Mann

Auf den Bild ist zudem nicht zu übersehen, dass die Ioni und Iver ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten aussehen. Die Fans dürfen also gespannt sein, ob das dritte Kind ebenfalls nach der Schönheit kommt. Mit dem Vater der Nachwuchsbande ist Coco bereits seit 2010 verheiratet. James Conran steht öffentlich allerdings weniger im Rampenlicht und arbeitet als Innenarchitekt. (Bang)