Carmen Geiss äußert sich zu Corona-Shitstorm

Ein bisschen Spaß muss sein??Ach Ja,wenn sich einer über diese Nähe jetzt wundert im der Corona Zeit, wir hatten beide Corona und haben Antikörper deswegen können wir uns auch treffen uns Spaß haben!!! Nur zur Info,damit sich keiner Aufregt,warum und weshalb diese Nähe in dieser Zeit!! Ich wünsche Euch noch einen schönen Sonntag Abend und bleibt gesund ???