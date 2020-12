30.12.2020 21:40 Uhr

Cruz Beckham zeigt seinen neuen Punk-Look

Curz Beckham hat sich längst vom kleinen Bubi zum erwachsenen Mann entwickelt. Auf Instagram hat der Mädchenschwarm jetzt seine neue Frise gezeigt, mit der er aussieht wie eine junge Version von Billy Idol.

Als stolzer Familienvater gewährt David Beckham (45) über die sozialen Medien immer wieder Einblicke in sein Privatleben. Zuletzt hat der Ex-Fußballer ein Foto vom gemeinsamen Spaziergang mit seinen Jungs Brooklyn (21) und Cruz (auch schon 15) hochgeladen. Neben den auffällig lässigen Klamotten springt einem vor allem die wilde Frise des jüngeren Sprösslings auf Anhieb ins Auge.

Wilde Wuschelmähne

Der Look des Teenagers erinnert an 80er-Jahre-Edel-Punk-Legende Billy Idol (65), dessen blondierte Haare auch heute noch in alle Richtungen abstehen. Ob sich Cruz Beckham wohl ein Vorbild an dem Sänger genommen hat? Jedenfalls haben die beiden nicht nur den Wuschelkopf, sondern offensichtlich auch das musikalische Talent gemeinsam.

Cruz zeigt seine beeindruckende Version von “Jump“

Zuletzt hat David Beckham auf seinem Instagram-Kanal Cruz übrigens die Piano-Version von Van Halens Welthit “Jump“ präsentiert, bei der man nur sagen kann: Chapeau! Der Kleine hat’s echt drauf – auch wenn’s nur ein paar Akkorde waren.