Daniel Radcliffe: „Mein ganzes Leben ist ein glücklicher Zufall“

Daniel Radcliffe führt seine erfolgreiche Karriere auf Glück zurück. Der Schauspieler wurde im Alter von nur 12 Jahren weltberühmt, als er die Rolle des Zauberlehrlings ‚Harry Potter‚ übernahm.

Seitdem hat sich seine Karriere steil nach oben entwickelt. Nach acht Filmen in der Hogwarts-Reihe war der Star am Broadway und in vielen anderen erfolgreichen Produktionen zu sehen.

„Mein Leben ist ein krankes Beispiel…“

Trotzdem hat der 30-Jährige noch immer das Gefühl, dass er einfach nur Glück gehabt habe. „Mein ganzes Leben und meine Ganze Karriere sind auf Glück und Privilegien aufgebaut“, erklärte der Darsteller nun gegenüber der ‚HuffPost‘. Allerdings findet er das gar nicht schlimm und würde die günstigen Umstände von damals niemals herunterspielen.

„Es ist völlig in Ordnung, dass es so ist. Ich will definitiv nicht, dass die Leute denken, ich wäre irgendwohin gekommen, weil ich einfach nur sehr hart gearbeitet hätte. Jeder, der in irgendetwas erfolgreich ist – auch wenn man wirklich hart arbeitet, was sicherlich viele Menschen tun – hat auch eine ganze Menge Glück gehabt. Ich meine, mein Leben ist ein krankes Beispiel für einen glücklichen Zufall. Ich hatte mit zehn oder elf Jahren ein riesiges Glück und das hat mir weitere Möglichkeiten beschert.“