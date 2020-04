Daniela Büchner ist eine Fress-Maschine: „Ich habe 7 Kilo drauf!“

Während der Selbst-Quarantäne verbringen die Menschen die Zeit in den eigenen vier Wänden mit kochen, backen, snacken und vor allem ganz wenig Bewegung. So ist das auch bei Daniela Büchner, die jetzt ein Plus auf der Waage verzeichnen muss.

Gemeinsam mit ihren fünf Kindern versucht Danni Büchner den Alltag zu meistern. Die Kinder müssen bespaßt werden, schließlich sind Schulen und Kindergärten geschlossen. Nebenbei muss die fünffach-Mama auch schauen, das Geld in die Kasse kommt und wirbt auf Instagram deswegen für Lippenstifte und Co.

Quelle: instagram.com

Sie hat zugenommen

Dass da die gesunde Ernährung auf der Strecke bleibt, ist nicht verwunderlich. Dabei hatte sie nach dem Dschungelcamp im Januar ordentlich abgespeckt und rund neun Kilo verloren. Gegenüber Moderator Amiaz Habtu gesteht sie aber jetzt:

„Seit ich aus dem Dschungel da bin, bin ich eine lebendige Fess-Maschine. Und ja, ich habe sechs Kilo wieder drauf. Oder so. Sieben vielleicht“, gibt Büchner zu. Damit geht es ihr wie vielen anderen Menschen auf der Welt. Mal schauen, wo das noch endet…