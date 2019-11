Daniela Büchner sieht jetzt aus wie Cruella von „101 Dalmatiner“

Das Jahr neigt sich allmählich dem Ende zu aber Daniela Büchner hat sich trotzdem noch so einiges vorgenommen. Auf ihrem Instagram-Account teilte sie ihren Fans nun mit, dass sie sich neu finden möchte. Dabei soll ein neuer Look helfen, weswegen die 41-Jährige ein Umstyling wagte, was allerdings nicht allen Nutzern gefällt.

Danni verabschiedete sich zuletzt von ihrem Ombré-Look und färbte ihr Haupthaar stattdessen etwas dunkler. Aufgefrischt wird das Ganze durch ein paar blonde Strähnchen. Das Ergebnis ihres Friseur-Besuchs postete die Witwe von Jens Büchner (†2018) auf ihrem Instagram-Profil. Dazu schrieb sie: „Manchmal muss man etwas Neues machen um sich neu zu erfinden.“

Quelle: instagram.com

„Du siehst uralt aus“

Danni selbst scheint ihr neuer Style zumindest zu gefallen. Ihre Follower reagierten auf den Beitrag jedoch mit gespaltener Meinung. „Schlimmer hättest du es nicht machen können. Du siehst uralt aus mit der Friese… Schrecklich!!!“, schrieb einer.

„Mensch, wie hieß die bei den Dalmatinern? So siehst du jetzt aus“, schrieb ein anderer. Die Ähnlichkeit zu dem Disney-Bösewicht Cruella von „101 Dalmatiner“ ist jedenfalls definitiv da. Doch Danni hat auch Fans, die sie offensichtlich nach wie vor bei allem unterstützen. „Wunderschön, sieht das gut aus“, applaudierte einer. „Neid muss man sich erst verdienen“, schrieb sogar ein anderer. Frisuren bleiben eben Geschmackssache.