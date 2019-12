Daniela Katzenberger: „An Weihnachten soll man 5 Kilo zunehmen“

Das ganze Jahr über versorgte Daniela Katzenberger ihre Follower mit unterhaltsamen Posts auf Instagram. Zu Weihnachten wünscht sich ihr Mann Lucas Cordalis allerdings, dass die Blondine ihr Handy mal beiseite legt, um stattdessen die Zeit mit ihren Liebsten voll genießen zu können.

Immerhin ist es auch das erste Mal, dass die die Familie das Fest ohne den im Juli verstorbenen Costa Cordalis (†75) verbringt. Aus diesem Grund verbringen die TV-Stars die Feiertage in diesem Jahr auch nicht auf Mallorca, sondern im Schwarzwald, wo die Familie und Mutter Ingrid des 52-Jährigen lebt.

Quelle: instagram.com

„Haut mal richtig rein“

Auf den Fotos, die die 33-Jährige am 24. Dezember postete, wirkt die Familie dennoch glücklich, auch ohne den Vater von Lucas. „Haut mal richtig rein, ’ne bessere Ausrede als an Weihnachten habt ihr nämlich nicht mehr so schnell, außer ihr seid schwanger. Alles unter 5 kg ist kein richtiges Weihnachten, so will es das Gesetz“, appellierte die Blondine dabei an ihre Follower, ordentlich reinzuhauen.

Verordnete Funkstille

„So, ich werde mich also ein paar Tage nicht melden können oder dürfen“, schrieb sie weiter und bezog sich dabei auf den Wunsch ihres Mannes sowie auf die Tatsache, dass sie ihr Handy zuletzt kaputt gemacht hat. Nach den Feiertagen, wird das Werbegesicht seinen Abonnenten aber wohl wieder wie gewohnt mit selbstironischen und lustigen Posts zu Diensten sein. – hoffentlich mit einem neuen Smartphone.